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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس البيت الفني للمسرح يكشف أماكن تقديم العروض المسرحية في القرى ومدة إقامة المسرح.. فيديو

رئيس البيت الفني
رئيس البيت الفني للمسرح

قال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، لمسنا ردود أفعال إيجابية من المواطنين في الريف تجاه عروض مشروع المواجهة والتجوال مشيرا ألي أن البيت الفني لدية 12 فرقة مسرحية تقدم عروض متنوعة موجهة للطفل والفئات المختلفة .

 

 

واضاف إسماعيل مختار خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه "الحياه " ، نقدم العرض المسرحي في القرية الأم على مدار 3أيام كي يتمكن المواطنين في القرى المحيطة من مشاهدة المسرحية.

 

 

ونوه أسماعيل مختار ، أن فكرة  مشروع والمواجهة والتجوال المسرحي بقرى ونجوع مصر كان في البداية مقتصرة علي تقديم عروضها في المعسكرات وبعدها اردنا في وظل وجود الوزيرة إيناس عبد الدايم عمل انطلاقة اكبر وان نتوسع في تقديم عروضنا .

 

 


واوضح إسماعيل مختار ،  أن  البيت الفني للمسرح لدية مسرحين في الإسكندرية و 10 مسارح في القاهرة لافتا أن بيت المسرح منذ عام 2017 وهو يعمل علي تقديم خطة من اجل التجوال المسرحي في مختلف محافظات مصر .

 


وتابع إسماعيل مختار ، أن تجوال المسرح يهدف إلي إحياء النشاط الاجتماعي بين الأسر المصرية لافتا إلي إن مشروع المواجهة والتجوال يستهدف الوصول إلي اكبر عدد من الجمهور في قري مصر .

 

وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثانية لمسرح التجوال بالمحافظات

 

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات والذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار ممثلا فى فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج عادل حسان وبالتنسيق مع باقى الفرق التابعة.

قالت عبد الدايم ان خطة مسرح المواجهة والتجوال فى المرحلة الثانية تشمل تقديم 15 عرضا فى 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح هذا الى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتم تقديم 145 ليلة عرض في القرى والمناطق المستهدفة وذلك اعتبارا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية ، الشباب والرياضة ، التضامن الاجتماعي ، الى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وأكدت أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف الى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن العروض التى يشملها المشروع توجه العديد من الرسائل الإيجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد .

من جانبه قال رئيس بيت المسرح، إن المرحلة الثانية تشهد تضاعف عدد العروض والقرى التى تستضيفها حيث من المقرر اقامة 325 ليلة عرض ، وهو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض فى المرحلة الأولى التى تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير الى يونيو 2021 .  

وقال مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، إن المرحلة الثانية من المشروع تبدأ بعرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث وعرض "ذهب الليل" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وعرض "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بمحافظة الشرقية.


 

 

ردود أفعال إيجابية البيت الفني لدية 12 فرقة مشروع المواجهة والتجوال المواجهة والتجوال البيت الفني للمسرح موجهة للطفل

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