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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انفينيتي QX80 العملاقة تحصل على عدة ترقيات جديدة

انفينيتي QX80 العملاقة
انفينيتي QX80 العملاقة .. تحصل على عدة ترقيات جديدة

استطاعت شركة انفينيتي اليابانية أن تقدم باقة من الطرازات القوية، أشهرها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV الشهيرة، و التي تتميز بالاطلالة الخارجية الكبيرة نسبيًا، والتي تعكس المساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب عن الارض مما يمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

و تقدم انفينيتي نسختها العملاقة QX80 موديل 2022 عبر حزمة من الترقيات التي تشمل بعض اللمسات الخاصة بالمقصورة، لتظهر باطلالة عصرية حيث تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 12.3 بوصة، لتكون بديل للشاشة المزدوجة السابقة، مع امكانيات INTOUCH، بالاضافة إلى برنامج التحزير عن مغادرة المسار.

و تشمل السيارة من الداخل العديد من عناصر التحكم مثل خاصية شحن الهاتف لاسلكيا، ومقاعد فاخرة، و مقود حركة متعدد المهام،  ولمسات من الابانوس و الزخارف، مع فرامل كهربائية، و فتحات تكييف متعددة المناطق، و نظام صوتي و ترفيهي من طراز BOSE، و مثبت سرعة ذكي، و حزمة من المكابح عالية التجهيز والتي تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة مع امكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة اضافية.

محرك السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 

استمرت النسخة انفينيتي QX80 موديل 2022 بنفس القدرات الخاصة بالمحرك الاسبق، و هو من طراز V8 ثماني الاسطوانات، بسعة 5600 سي سي، مع القدرة على انتاج طاقة قدرها 400 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة عبر منظومة الجر الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

إنفينيتي شركة انفينيتي انفينيتى اليابانية شركة إنفينيتي اليابانية SUV QX80 QX80 موديل 2022

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