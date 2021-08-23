الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 89.6 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن شهر يوليو الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بعد الضرائب بنسبة 4.66 % على أساس سنوي.



وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها سجلت صافي ربح بلغ 89.64 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 85.65 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال يوليو الماضي لتسجل 144.07 مليون جنيه، مقابل 170.68 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2020.



وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن العام المالي الماضي (2020-2021)، صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.



وتراجعت مبيعات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.37 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

