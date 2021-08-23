الشنواني: أرسنال سيعاني هذا الموسم.. وأرتيتا يقترب من الرحيل

أكد ياسر الشنواني نجم النادي المصري السابق أن نادى أرسنال الإنجليزي سيعاني كثيراً هذا الموسم ، وذلك بعد هزيمة الفريق مباراتين متتاليتين أمام برينتفورد ثم تشيلسي ، وعدم قدرة لاعبي الجانرز على تسجيل أي هدف .

وقال الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

أرسنال سيعاني كثيراً هذا الموسم ، خاصةً بعد الهزيمة مباراتين متتاليتين أمام برينتفورد الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي ، ثم الهزيمة مساء أمس أمام تشيلسي ، بالإضافة إلى أن مباراته المقبلة ستكون أمام حامل اللقب مانشستر سيتي .

واختتم الشنواني : أتوقع رحيل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز خاصةً بعد تواجد الفريق بالمركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليج حتى الآن .