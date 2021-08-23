محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابتين سقطت بهما «بلكونة» المنزل.. صور

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، مستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على سيدتين سقطت بهما بلكونة منزل بتقسيم 4 غرب مدينة كفر الشيخ، مما أدى لإصابتهما بعدة إصابات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة السيدتين، والتقى بأسرتهما، موجهاً بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

وكانت العناية الإلهية قد أنقذت سيدتين من الموت، إثر سقوط «بلكونة» المنزل بهما، وذلك بمنطقة تقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ، مما أدى إلى إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ قد تلقت إشارة بسقوط بلكونة، أدت لإصابة «ر.م» 35 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، وش.م، «35» سنة، باشتباه كسر بالعنق باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس.

وجرى نقل المصابين عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم عقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

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