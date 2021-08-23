موعد انتخابات النادي الأهلي وموقف الخطيب منها.. تفاصيل

قال مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، إن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على تحديد يوم 3 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات القادمة لاختيار مجلس إدارة جديد ..

وأضاف "عبد الغني"، خلال حديثة لبرنامج "ملعب البلدوزر" الذي يذاع على قناة "الشمس"، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي اتفق مع أعضاء المجلس بشكل شبه نهائي على إجراء الانتخابات يوم 3 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الأهلي الترتيب لهذا الحدث الكبير والهام خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة الجهات المختصة لعقد جمعية عمومية لاختيار المجلس الجديد.

ومن المتوقع أن محمود الخطيب سيخوض انتخابات الأهلي المقبلة، بقائمة ستشهد تغييرات عديدة وستكون مفاجأة لأعضاء الجمعية العمومية.