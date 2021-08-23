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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلقاح جونسون

تطعيم 10 آلاف و751 مواطنا من المسافرين للخارج في كفر الشيخ

تطعيم جونسون
تطعيم جونسون

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تطعيم 10 آلاف و751 مواطناً من راغبي السفر للخارج بلقاح جونسون منذ بدء التطعيم وحتى الآن،  ذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التيسير على المواطنين الراغبين في السفر.

وأوضحت «سوسن سلام» يمكن الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي:
http:// egcovac. mohp. gov. eg، كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن 15335.

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وأضافت يمكن أيضاً تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا (لمن تلقي الجرعة الأولى وبشرط مرور 4 أسابيع) من خلال التوجه إلى مركز معلومات مديرية الشئون الصحية.

وتابعت، على المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحاً غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:
https:// forms. gle/ 8cPmRNRKNnheWUQb7
موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

الجدير بالذكر أن مراكز تلقي اللقاح للمسافرين بلغ 10 مراكز وهم:مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ (بجوار الجمعية الشرعية).

هذا إلى جانب 11 مركزاً آخراً خاصة بالتطعيم لجميع المواطنين، وهم، مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدي سالم المركزي، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدي غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.

الصحة كورونا وزارة الصحة كفر الشيخ أسترازينيكا المواطنين مكتب صحة

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