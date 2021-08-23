سيف زاهر يكشف حقيقة رحيل موسيماني حال خسارة الدوري.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر موقف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حال خسارة المارد الأحمر للدوري الممتاز بعد اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري.

وقال سيف زاهر، عبر برنامجه «ملعب أون تايم» المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «موسيماني وكارتيرون مستمران مع الأهلي والزمالك في الموسم بغض النظر عن النتائج ومن سيتوج بلقب الدوري الممتاز».

وأضاف زاهر: «النادي الأهلي يتعامل بنهاية الموسم وليس بالقطعة وبالتالي موسيماني مكمل بجاهزه الفني بالكامل بما فيهم المدرب العام.. وتقييمه هذا الموسم جيد جدا».

ووجه زاهر رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلا: «موسيماني لازم نديله حقه بالكامل.. ممكن يكون عنده سلبيات وبعض العلامات على الخطط الدفاعية.. ولكن لازم يكون فيه تقدير لموسيماني هو شارك في بطولات كثيرة وفاز بمباريات هامة وتوج بالعديد من البطولات.»