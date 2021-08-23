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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يكشف مواليس التفاوض مع باسم مرسي

باسم مرسي
باسم مرسي

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة أبدى رغبته في اللعب بصفوف  الأخضر الموسم المقبل .

وقال الخولي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

باسم مرسي مهاجم جيد وظهر بشكل مميز هذا الموسم سواء خلال تواجده في صفوف الإنتاج الحربي أو بعد انتقاله إلى مصر للمقاصة ، بالتأكيد سيكون إضافة قوية إلى خط هجوم المصري ، خاصةً بعد رحيل أحمد جمعة إلى صفوف إنبي ، واقتراب رحيل النيجيري أوستن أموتو .

واختتم الخولي : سننتظر نهاية الموسم الجاري ، لعقد جلسة مع مسئولي نادي مصر للمقاصة بشأن إنتقال باسم مرسي لصفوف المصري .

محمد الخولي النادي المصري البورسعيدي باسم مرسي مصر للمقاصة الانتاج الحربى أحمد جمعة أوستن أموتو

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