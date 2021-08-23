مباريات اليوم الإثنين 23-8-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 23-8-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم أبرزها الدوري الاسباني والدوري المصري والدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري x إنبي - 9:00مساء - 1 On Time Sports
الإسماعيلي x طلائع الجيش - 7:00 مساء - 2 On Time Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي x إشبيلية - 8:00مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا x سيلتا فيجو - 10:00مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ويست هام يونايتد x ليستر سيتي - 9:00مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري x سيبيزيا كالتشو - 6:30 مساء
سامبدوريا x ميلان - 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
طرابزون سبور x سيفا سبور - 6:15 مساء
جالاتا سراي x هاتاي سبور -8:45 مساء