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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تطعيم الجرعة الثانية لـ منسوبي جامعة القاهرة الخميس المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، عن مصير العاملين بالجامعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا . 

وقال المصدر خلال تصريح لـ صدى البلد ، أن الجامعة  بدأت الحملة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا  يوم الأحد الموافق 15 أغسطس ومازالت مستمره حتى الآن بعيادة كليتي الحقوق والتجارة وذلك للذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى . 

وأضاف المصدر،  أن تطعيم الجرعة الثانية  لمن سبق أن تلقى الجرعة الأولى سيكون بعيادة كلية الهندسة يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجارى .

وكانت جامعة القاهرة خصصت في شهر يونيو الماضي، 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتطعيمهم باللقاح الإنجليزي "استرازينيكا" كما وفرت اللقاح الصيني "سينوفارم" لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة وتحت إشراف  الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ومتابعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

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افتتاح وحدة القسطرة

على الجانب الاخر ، افتتح المستشار عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس مصر السابق، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، والتي تم تطويرها وتزويدها مؤخرًا بجهاز قسطرة بتبرع من صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة، كما تم افتتاح معمل المهارات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية.

من جانبه، صرح المستشار عدلي منصور، أن صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة تبرع بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة القسطرة "حسام موافي" بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي لعلاج حوالي 100 حالة شهريًا والمساهمة في علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي وتقليل قوائم الانتظار حيث يمتلك الجهاز الحديث تقنيات وخصائص متعددة عالية الدقة تساهم في علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفية والشرايين المُخية.

من جانبه، وجه الدكتور محمد الخشت الشكر للمستشار عدلي منصور على حضوره افتتاح وحدة القسطرة "حسام موافي" مشيرًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدمات كثيرة في التشخيص والعلاج لعدد كبير من الشعب المصري، لافتا إلى أن آلاف المرضى من كل أنحاء الجمهورية يترددون على مستشفيات قصر العيني لتلقي العلاج، ويتم تقديم أفضل خدمة لهم، ولا يتم رد أحد أو الإكتفاء بعدد من الحالات والمرضى. 

جامعة القاهرة العاملين بالجامعة تطعيمات ضد فيروس كورونا فيروس كورونا الحملة الثانية للتطعيم الجرعة الثانية الدكتور محمد الخشت

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