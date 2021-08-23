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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفضل طريقة للتخسيس بدون حرمان.. شاهد

الدكتور خالد الغزالي،
الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية

لفت الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إلى نبات "البيستا"، موضحاً أنه يتكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس. 

 

وأضاف خالد الغزالي خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات "البيستا" يحتوى على السيليوم  ، الردة ، الشوفان بالاضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج  ، ومضادات الأكسدة وفيتامين  سى.

 

وأكد استشاري النباتات الطبية أن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون  ، الكربوهيدرات ، مشيراً إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خالى تماماً من مصطلح  " تناول الأكل".

 

 وتابع خالد الغزالي أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، مؤكداً أن نبات " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس.

طريقة تخسيس برنامج سفرة وطبلية صدى البلد استشاري النباتات الطبية الدكتور خالد الغزال كورس التخسيس

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