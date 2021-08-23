أفضل طريقة للتخسيس بدون حرمان.. شاهد

لفت الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إلى نبات "البيستا"، موضحاً أنه يتكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس.

وأضاف خالد الغزالي خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات "البيستا" يحتوى على السيليوم ، الردة ، الشوفان بالاضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج ، ومضادات الأكسدة وفيتامين سى.

وأكد استشاري النباتات الطبية أن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون ، الكربوهيدرات ، مشيراً إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خالى تماماً من مصطلح " تناول الأكل".

وتابع خالد الغزالي أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، مؤكداً أن نبات " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس.