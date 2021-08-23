تعديل قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر.. عمرو درويش يوضح

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر لا يتنافى مع القانون القديم، ولكنه يشل على استحداث لبعض البنود ، موضحا أن مسألة الإيجار القديم ، هو أزمة تحاول الدولة إصلاحها وفك إشكاليتها.

وأضاف النائب عمرو درويش ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن ملف الإيجار القديم يجب أن يتم إجراء عليه مناقشات وحوارات ، وصيغة تضمن حق لجميع المصريين .

وأشار " درويش " إلى أن الخلافات بي المستأجر والمالك مستمرة بسبب رفض رفع القية الإيجارية ، وهناك سبل للحل ، سيتم مناقشتها في الانعقاد المقبل .

وينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة لمناقشة " أثر تعديل قانون الإيجار القديم على فرص الشباب فى السكن"، وذلك غدا الثلاثاء في الثامنة مساءا.

وسوف تبث الندوة على صفحة اتحاد الشباب وصفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بحضور النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وجمال الشريف البرلماني السابق والقيادي بالحزب والمهندس أحمد دريع عضو اتحاد الشباب.

ويدير الندوة: محمد نبيل رئيس اتحاد الشباب في الجيزة، وأعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.