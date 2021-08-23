تمويل الإخوان .. تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يوما

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس سيف الدين صفوان أحمد ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في وقت سابق تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وامدادها بالأموال

وجهت النيابة للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت حبس صفوان ثابت و رجب السويركي مالك التوحيد والنور 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.

و أسندت للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت جهات التحقيق إلى صفوان ثابت ورجب السويركي عدة جرائم منها تمويل جماعة ارهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.