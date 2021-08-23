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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا تهتم مصر بريادة الأعمال؟.. وزيرة التخطيط: ترتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي.. وهبة ذكي: 23 مليون جنيه إيرادات مشروعات حاضنة أعمال جامعة القاهرة

لماذا تهتم مصر بريادة
لماذا تهتم مصر بريادة الاعمال؟
  • وزيرة التخطيط: ريادة الأعمال ترتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي
  • هبة ذكي: مشروعات حاضنة أعمال جامعة القاهرة ولدت إيرادات 23 مليون جنيه
  • كريم عادل: مشروعات ريادة الأعمال مفتاح إيجابي يساعد في خلق اقتصاد منتج
     

 

تولى الحكومة اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات.

 

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي.

 

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، فالتعليم  يساهم في بناء قدرات القوى البشرية وتنمية معارفهم العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهات إيجابية حول العمل والتنظيم والمجتمع، بما يساهم في تكوين القاعدة الأساسية للابتكار والإبداع، لافتة إلى حرص الدول المتقدمة على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.


وقالت هبة ذكي، رئيس حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحاضنة استطاعت حتى الآن إخراج 55 مشروعا إلى سوق العمل .


وأضافت “ذكي”، في حوارها لـ "صدى البلد"، أن المشروعات وفرت نحو 231 فرصة عمل بواقع 5 فرص عمل لكل مشروع.


وأشارت إلى أنه وفقا للإحصاءات العالمية فإن تكلفة توفير فرصة عمل تقدر بـ 30 ألفا، لافتا إلى أن تكلفة فرصة العمل في المشروعات الناتجة عن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تقدر بـ 20 إلى 23 ألفا مما يعنى أن لدينا فاعلية في ما نقدمة لهذا المشروعات.

 

ولفتت إلى رئيس حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذه المشروعات استطاعت أن تولد إيرادات بنحو 23 مليون جنيه.

 

وأكدت هبة ذكي أن مشوار ريادة الأعمال ليس سهلا لان أهم شيء في ريادة الأعمال هو الابتكار، داعيا الشباب إلى الابتعاد عن اليأس.

 

وقالت، إن الفشل هو بداية نجاح جديدة وهي ليست شعارات وانما تعلم من خلال البحث عن أسباب الإخفاق في المرة الأولى وخذ في اعتبارك الدروس التي تعلمتها.


وتابع: ريادة الأعمال تهتم بشكل أساسي بـ التكرار وكل قصص النجاح لا  تأتي وليدة محاولة واحدة وانما نتيجة استمرارية في العمل ليكونوا في مصاف الشركات الناجحة لذلك ثق في امكانياتك وتعلم من اخطائك.

 

وفي السياق نفسه، قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن اهتمام الدولة بريادة الأعمال نجاح جديد يضاف إلى الدولة، في إرادة حقيقية منها لتمكينّ الشباب من تطبيق أفكارهم  داخل الأسواق المختلفة بما يدعم مسيرة البناء والتنمية ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية .

 

وأضاف “عادل”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا متنوعا مما يجعله اقتصادا واعدا وآمنا وجاذبا للاستثمار، حيث تُعد الاستثمارات بمختلف القطاعات أحد أعمدة الاقتصاد ومن أهم عوامل لتحقيق رؤية 2030، وقد نجحت الدولة المصرية في تحقيق هذه الأعمدة والعوامل بشكل جاد.

 

وتابع : تعتبر المشاريع القائمة وما حققته من نجاحات وتنامٍ في النسب عاماً بعد عام، دلالة على قدرة الاقتصاد الوطني على النمو طالما توفرت البيئة المناسبة والمساعدة بتحقيق ذلك، وبثقة المستثمر المحلي بالاقتصاد الوطني، وبثقته أيضًا بالتطورات الحاصلة في سبيل المضي قدماً لتحقيق أهداف رؤية، 2030 وبفتح أبواب التوظيف للشباب للعمل في هذه القطاعات المتاحة، بهدف خفض نسبة البطالة في المجتمع وانعاش الاقتصاد الوطني، والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي في مجمل العملية الاستثمارية التي بدأت بوادرها تظهر في صورة إيجابية.

 

وأكد أن الشركات الناشئة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد،  وقد تمثل في بعض الاقتصاديات العصب الرئيسي للاقتصاد وذلك لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبياً لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافةً لما تقدمه من فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات .

 

وتابع يأتي اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا النوع من الشركات لما لها من أهمية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك خفض معدل البطالة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو ومن ثم زيادة الثقة في الاقتصاد المصري .

 

وأشار إلى حرص الدولة على تقديم كافة الدعم والتمويل اللازم لتلك الشركات وتذليل أية عقبات تواجهها، لما لذلك النوع من المشروعات من دور تشارك وتساهم به في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.

 

وأكد أن دعم الدولة المصرية لهذا النوع والحجم من المشروعات والصناعات يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد لتكون الدولة المصرية أحد أهم الدول ذات الاقتصادات القائمة على هذا النوع من المشروعات؛ خاصةً وأن غالبية هذه المشروعات والصناعات القائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات.


وتابع “فمشروعات ريادة الأعمال تعد أحد المفاتيح الإيجابية التي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية، فالابتكار هو جوهر عملية التنمية، وهو أحد جوانب عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ثم إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تقنياً، قوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية الجديدة والمبتكرة، ويؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي”.

وزيرة التخطيط ريادة الاعمال النمو الاقتصادي دعم الاقتصاد هبة ذكي الدولة المصرية

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