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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 جنيهات للجرام

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 اغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بنحو 5 جنيهات في الجرام الواحد  وفقا لأخر تحديث لها.


وسجل سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 900 جنيها مقابل  894 جنيها خلال تعاملات أمس بارتفاع بلغ 6 جنيهات.

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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو  824 جنيها مقابل  819 جنيها أمس الاحد.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 787 جنيها مقابل  782 جنيها خلال تعاملات أمس بارتفاع بلغ نحو 5 جنيهات.


ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 675 جنيها مقابل 670 جنيها للجرام الواحد.


كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 525 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 451 جنيها.

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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