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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية لدى مصلحة الكفاية الإنتاجية|تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدد من الوظائف الخالية في مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة.

وينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل الوظائف وشروط التقديم للوظيفة .. والتي جاءت كالتالي.

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مدير عام الإداره العامة للشئون القانونية

بيانات الوظيفة 

  • الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
  • المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية
  • الجهه التابع لها: وزارة التجارة والصناعة
  • وصف الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
  • جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

  • المهارات الأساسية: إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابة إجادة تامة
  • المهارات الفنية: إجادة استخدام الحاسب الآلي
  • سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

  • شروط المؤهل: ليسانس حقوق
  • المستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة  – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

  • حالة الوظيفة: وظيفة خالية
  • بداية الإعلان: 2021/08/23
  • نهاية الإعلان: 2021/09/22
  • العدد المطلوب: 1
  • بيانات الإتصال: تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

مدير عام الإدارة العامه لمنطقه تدريب القناه والعاشر

بيانات الوظيفة

  • الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
  • المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية
  • الجهه التابع لها: وزارة التجارة والصناعة
  • وصف الوظيفة: مدير عام الادارة العامه لمنطقه القناه والعاشر
  • جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

  • المهارات الأساسية: إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة
  • المهارات الفنية: إجادة استخدام الحاسب الآلي
  • سنوات الخبرة: قضاء مده بينيه مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

  • شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب
  • المستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

بيانات الإعلان

  • حالة الوظيفة: وظيفة خالية
  • بداية الإعلان: 2021/08/23
  • نهاية الإعلان: 2021/09/22
  • العدد المطلوب: 1
  • بيانات الإتصال: تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

مدير عام شئون مكتب رئيس المصلحه

بيانات الوظيفة

  • الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
  • المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية
  • الجهه التابع لها: وزارة التجارة والصناعة
  • وصف الوظيفة: مدير عام شئون مكتب رئيس المصلحة
  • جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

  • المهارات الأساسية: إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابتا اجاده تامة
  • المهارات الفنية: إجادة استخدام الحاسب الآلي
  • سنوات الخبرة: قضاء مده بينيه مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

  • شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب
  • المستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

بيانات الإعلان

  • حالة الوظيفة: وظيفة خالية
  • بداية الإعلان: 2021/08/23
  • نهاية الإعلان: 2021/09/22
  • العدد المطلوب: 1
  • بيانات الإتصال: تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة .

رئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب المهنى

بيانات الوظيفة

  • الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
  • المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية
  • الجهه التابع لها: وزارة التجارة والصناعة
  • وصف الوظيفة: رئيس الاداره المركزية لشئون التدريب المهنى
  • جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

  • المهارات الأساسية: إجادة اللغة الانجليزيه تحدثا وكتابتا اجاده تامة
  • المهارات الفنية: إجادة استخدام الحاسب الآلي
  • سنوات الخبرة: قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

  • شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب
  • المستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بيانات الإعلان

  • حالة الوظيفة: وظيفة خالية
  • بداية الإعلان: 2021/08/23
  • نهاية الإعلان: 2021/09/22
  • العدد المطلوب: 1
  • بيانات الإتصال: تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة

مدير الإدارة المركزية لشئون مناطق التدريب

بيانات الوظيفة

  • الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
  • المجموعة الوظيفية: وظائف قيادية
  • الجهه التابع لها: وزارة التجارة والصناعة
  • وصف الوظيفة: رئيس الاداره المركزية لشئون مناطق التدريب
  • جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

  • المهارات الأساسية: إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابتا اجاده تامة
  • سنوات الخبرة: قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة ، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

  • شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب
  • المستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي – الخبرات السابقة – الإنجازات – مقترحات التطوير – الموقف من التجنيد – صورة البطاقة – صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

بيانات الإعلان

  • حالة الوظيفة: وظيفة خالية
  • بداية الإعلان: 2021/08/23
  • نهاية الإعلان: 2021/09/22
  • العدد المطلوب: 1
  • بيانات الإتصال: تقدم الطلبات باليد علي النموذج المعد لذلك بإدارة شئون الأفراد – 6ش احمد امين متفرع من شارع التحرير – الدقي – الجيزة
وظائف خالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكفاية الإنتاجية وزارة التجارة والصناعة شروط الوظيفة طريقة التقديم

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