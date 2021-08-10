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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التسوية لـ 2145 موظفا وترقية 1586 آخرين.. التنظيم والإدارة يستعرض جهوده خلال شهر يوليو

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريرا بشأن أبرز جهود الجهاز خلال شهر يوليو الماضي.


وتضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الموافقة على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" لـ (2145 ) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (76) موظفاً، وترقية (1586) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى نقل عدد (229) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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كما انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية لـ (21) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما وافق على تنفيذ قرارات تكليف لـ (1596) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، وانتهى من دراسة تنفيذ عدد (3174) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب أوضاع وظيفية لعدد (4) موظفين بالجهاز الإداري للدولة. 


وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لـ (18) جهة إدارية، وكذا تم  دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف في عدد (10) جهات إدارية.


وفي سياق البرامج التدريبية، انتهى الجهاز من تنفيذ  (7) برامج تدريبية استفاد منها (141) مُتدرباً مُرشّحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2021/2022.


تجدر الإشارة إلى أن الجهاز انتهى أيضا من  تدريب عدد ٤٩٥١ موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال شهر يوليو الماضي.

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