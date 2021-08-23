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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين سوهاج: المديرية حررت 279 جنحة تموينية متنوعة بأربعة أيام

صدى البلد

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

 

وقال المهندس محمد إبراهيم، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، اليوم الإثنين، إنه تم تحرير ٢٧٩ جنحة تموينية متنوعة خلال حملات المديرية في أربعة أيام من يوم ١٩ أغسطس حتى يوم ٢٢ من الشهر الجاري، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين والمضبوطات.

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وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملات مديرية التموين بمحافظة سوهاج تمر على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، على مدار أربعة أيام، والذي حرروا فيه ٢٧٩ جنحة تموينية متنوعة.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن بيان المضبوطات جاء كالأتي:

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تموين الاسواق أيام أغسطس

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