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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات | 5 أسئلة وإجاباتها عن «المتحور دلتا».. وخطر جديد يهدد البشرية

فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

 

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 23 أغسطس.. 

 

بعد كورونا والفطر الأسود.. خطر جديد يهدد البشرية

بعد فيروس كورونا المدمر وعدوى الفطر الأسود، يسود الخوف والرعب بين جموع الناس من عدوى بكتيرية خطيرة أخرى في طريقها للانتشار في العراق وهي الجمرة الخبيثة، فقد كشفت مديرية صحة محافظة دهوك العراقية، تسجيل 6 حالات مؤكدة بمرض الجمرة الخبيثة من بين 12 حالة مشتبه بها.

يسمع الكثير منا عن مرض الجمرة الخبيثة ولكن لا يعرفون ما هو في الحقيقة الجمرة الخبيثة مصطلح يطلق على مرض معدٍ يهدد الحياة.

وفي هذا الإطار يعرض لكم موقع «صدى البلد» معلومات عن الجمرة  الخبيثة في السطور التالية:

وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.. التفاصيل كاملة

محافظ الغربية يوجه باستخدام مقر حي ثالث طنطا لتطعيم المسافرين ضد كورونا

 

قريب حسن نصر الله|مكافأة أمريكية ضخمة لمن يرشد عن قيادي بحزب الله

أعلن برنامج مكافأت من أجل العدالة وشعاره «قم بإيقاف إرهابي ـ وأنقذ العديد من الأرواح»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة بمقدار 5 ملايين دولار أمريكي، نظير معلومات عن قيادي إرهابي في ميليشيا حزب الله يدعى «خليل يوسف حرب»، الذي يمول ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكشف في بيان، عن توجيه القيادي الإرهابي مبالغ مالية كبيرة إلى الميليشيا المدعومة من إيران، مؤكدا أنه «أحد المقربين من زعيم مليشيا حزب الله، المدعو حسن نصر الله الأمين العام والثالث لحزب الله».

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري، أهم المعلومات عن الإرهابي الهارب خليل يوسف حرب في السطور التالية: 

بعد ظهوره في مصر.. 5 أسئلة وإجاباتها عن «المتحور دلتا»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة: أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة، وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، وأن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة".

وتستمر سلالة "المتحور دلتا" الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بث الرعب في العالم، لا سيما في الهند وبريطانيا اللذين عانا كثيراً من تداعيات الوباء وتحوراته وأعداد الإصابات والوفيات الأكثر على مستوى العالم، وهنا السؤال يطرح نفسه؛ ما هو "المتحور دلتا" التي تم رصده في أغلب بلدان العالم حتى الآن؟  

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة للقاح فايزر ضد كورونا

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

زيادة إيرادات قناة السويس .. تأثير غير متوقع على «العملة الصعبة»

حققت هيئة قناة السويس، معدلات زيادة ملحوظة في الفترة ما بين يناير وحتى أغسطس لهذا العام، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث حققت الهيئة زيادة في عدد السفن المارة بنسبة 1,6%، والحمولات بنسبة 6.8%، والإيراد بالدولار بنسبة 11.2%.

 

ما مدى خطورة متحور دلتا في مصر؟| عضو اللجنة العليا للفيروسات تجيب

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الإثنين، للحديث عن مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة أن «أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، وأن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة».

أحدثت السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة بـ المتحور «دلتا» حالة من الرعب داخل نفوس كثير من مواطني العالم، حيث أجبرت السلالة الجديدة العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. 

كورونا خطر الجمرة الخبيثة حسن نصر الله حزب الله المتحور دلتا دلتا بلس قناة السويس فيروس كورونا

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