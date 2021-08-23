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رئيس التحرير
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تحقيقات

ما مدى خطورة متحور دلتا في مصر؟| عضو اللجنة العليا للفيروسات تجيب

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الإثنين، للحديث عن مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة أن «أول حالة رصدناها بسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعِ دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، وأن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة».

أحدثت السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة بـ المتحور «دلتا» حالة من الرعب داخل نفوس كثير من مواطني العالم، حيث أجبرت السلالة الجديدة العديد من الدول على إعادة فرض القيود التي كانت قد خففتها بعد انخفاض أعداد الإصابات. 

سرعة الانتشار 

ومن جانبها قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مشكلة المتحور الجديد لكورونا  «دلتا بلس» يتمثل في سرعة الانتشار وليس صعوبة الحالة كما يعتقد البعض.

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أهمية الإجراءات الاحترازية 

وأوضحت وجيدة في تصريحات لـ «صدى البلد» أن علينا جميعا أخذ الإجراءات الاحترازية لصعوبة الموقف مجددا، والتي تتمثل في إجراءات الابتعاد وتجنب الازدحام خاصة في الأماكن المغلقة، وارتداء الكمامة والحرص الدائم على غسل اليدين، لافتة عدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى وذلك بسبب سرعة انتشاره سلالة المتحور دلتا بلس.

عدم التهرب من التطعيم 

وأكدت ضرورة أخذ التطعيم دون التهرب منه لأي سبب من الأسباب لأن التطعيم آمن وأخذه يحميك من أضرار فيروس كورونا المميتة.

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الموجة الرابعة أشد خطورة 

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات «لا يوجد خطر علي مصر من دخول المتحور على الرغم من وجود حالات، ولكن الخطر الحقيقي خوفنا من سرعة انتشاره، ولأنه قد يصيب الأطفال وصغار السن، ولكن في حالة أخذ اللقاح لن يكون بنفس الصعوبة التي تأتي لشخص لم يأخذ اللقاح، وأشارت إلى أهمية التقديم وأخذ اللقاحات حيث إن الموجة الرابعة ستكون شديدة.

واختتمت أن «التطعيمات التي أقرتها وزارة الصحة كافية لمواجهة المتحور دلتا وتجعل المواطنين بأمان، وفي حاله أصابه بالتحور الجديد لن يكون بنفس الصعوبة ولكن نناشد المواطنين بتلقيه مع العلم بأن شركات الفاكسيل سوف تقوم بإعطاء جرعات منشطة أو من الممكن أن يقوموا بتحوير التطعيم حتى يتناسب مع المتحور الجديد للفيروس.

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