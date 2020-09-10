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أخبار العالم

سيئ السمعة وصنع الجمرة الخبيثة.. معهد بتل أبيب يعلن إنتاج لقاح كورونا وتجربته على 100 إسرائيلى

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:18 م
معهد بتل ابيب يعلن
معهد بتل ابيب يعلن انتاج لقاح كورونا
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سمر صالح
أعلن المعهد البيولوجي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نتيجه تجريب لقاح من إنتاجه، ضد فيروس كورونا، على 100 إسرائيلي، الشهر القادم.

 
وقال الإعلام العبري إن إسرائيل لديها معهد بيولوجي واحد في مدينة "نيس تسيونا" غربي مدينة الرملة، مضيفًا أن "هذا المعهد سيئ السمعة ويعتبر وكرًا لتصنيع الأسلحة البيولوجية والكيميائية الخبيثة".

 
وكشف إعلام تل أبيب أن هذا المعهد ليس من تخصصه تصنيع اللقاحات وإنما الأسلحة البيولوجية والكيميائية، مؤكدًا أن "هذا المعهد الإسرائيلي، لم يصنّع في حياته لقاحًا سوى لقاح الجمرة الخبيثة التي روعت العالم في السنوات الماضية، حيث قام بإنتاج لقاح الجمرة الخبيثة رغم إعلان أمريكا آنذاك عن توصلها للقاح".

 
وأضاف أنه حسب تقرير بريطاني في عام ١٩٩٨، فإن هذا المعهد كان عاكفًا على تصنيع "القنبلة العرقية" من خلال علم الجينات.

 
ولفت إعلام إسرائيل إلى أن هذا المعهد سري للغاية وحدثت في داخله حالات وفاة غامضة لعلماء إسرائيليين، ولم يتم الكشف عن ملابسات حوادث الوفاة وبقيت طي الكتمان إلى يومنا هذا.

 
واختتم أن "هناك حوادث أخرى مرتبطة بهذا المعهد، مثل تحطم طائرة في عام ١٩٩٢ بهولندا وكان على متنها مادة ميثيل الفوسفات التي تستخدم في تصنيع غاز الأعصاب السارين، وبعد التحقيقات تبين أن هذه المادة كانت من المفترض أن تصل إلى المعهد البيولوجي في نيس تسيونا".
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