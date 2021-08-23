مقتل شخص في تبادل إطلاق نار بين تجار مخدرات فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض حادث تبادل عدد من تجار المخدرات إطلاق الرصاص فيما بينهم في المنطقة الحدودية مع محافظتي الغربية والمنوفية بالقرب من مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ما أسفر عن مصرع أحدهم.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين أثناء محاولتهم الهرب في الأراضي الزراعية بقرية الصفين، بدائرة مركز كفرشكر بينما فر باقي الجناة في النيل بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية.



وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سبب تبادل إطلاق النار يرجع إلى خلاف بين مجموعتين من تجار المخدرات وتم العثور على جثة أحدهم متأثرا بإصابته بطلقات نارية، وضبط اثنين آخرين جرى عرضهما على النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط باقي الجناة.



تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نار بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية وفرار 3 أشخاص داخل الزراعات مما أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية.



وعلى الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص وتم ضبط 2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة.



بالتحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات حدثت خلافات بينهم ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية على صفقة مخدرات فتبادلوا إطلاق الرصاص فيما بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم وضبط 2 آخرين أثناء محاولتهما الفرار في الزراعات ، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وملاحقة باقي المتهمين في الواقعة وضبطهم.



من ناحية أخرى أصيب سائق توك توك بالقليوبية برش خرطوش فى الظهر إثر مشادة نشبت بينه وبين آخر لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة وتدخل شخص آخر لمناصرة الطرف الآخر ما أسفر عن إصابته وجرى نقله لمستشفى الدمرداش وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية شارع بين السورين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

و انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "رمضان ر م" 28 سنة سائق توك توك سبق اتهامه فى 9 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل" مصاب برش خرطوش بالظهر وطرف ثان "أشرف ح غ" 28 سنة عاطل سبق اتهامه فى 2 قضية و"كرم أ أ ع" وشهرته كرم عصفورة 19 سنة سائق جميعهم مقيمين دائرة المركز وذلك لوجود خلاف مالى بين الأول والثانى.



وتجدد الخلاف بالشارع محل سكنهم وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تدخل خلالها الثالث لمؤازرة الثانى وتعدى كل من الطرفين على الأخر بالضرب وأطلق الثانى عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة الأول وفر هاربا جرى ضبط طرفى المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

من ناحية اخري قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة 45 يوما على ذمة التحقيقات على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.



وأوضحت المحكمة بالقليوبية أن المتهمين يجبرون الأطفال بطريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء ما يبث الرعب في أنفسهم مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.

وكانت مباحث قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الأحداث قد تمكنت من القبض على التشكيل العصابي بعد ورود معلومات بشأنه أكدتها التحريات، وقررت المحكمة استمرار حبس التشكيل العصابي 45 يوما على ذمة التحقيق.