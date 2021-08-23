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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نمر مفترس يمزق "حطابًا" ويخفي جثته بالغابة

نمر مفترس
نمر مفترس

مزق نمر مفترس جسد حطاب ونجح في جره بعيداً بأحد الغابات بمدينة خاباروفسك الروسية بالمنطقة المحاذية للصين.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" كان ميخائيل شابالدين ، 41 عامًا ،  والذي يعمل حطابًا  جالسًا في مرحاض عمومي أثناء عمله في قرية روسية نائية قبل أن يختفي.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم العثور على آثار أقدام نمر في مكان الحادث في خاباروفسك ، بالمنطقة الشرقية المحاذية للصين.

 

وتسبب مقطع فيديو مرعب لزميل ميخائيل في حالة فزع بعد أن أظهر ملابس الرجل المفقود  واحشاء زميله ميخائيل، وهو ما أدي  إلى تخوف السكان المحليين على مصير الحطاب.

 

وافادت الصحيفة ان نمور الآمور المهيبة  أكبر  حيوانات ماكرة  في العالم،  تفترس الحيوانات البرية والبشر على حد سواء في روسيا والصين وكوريا الشمالية.

 

واشارات الصحيفة إلى ان البحث لا يزال جاريا عن الحطاب ميخائيل، ولكن السكان المحليين يدركون أن هناك احتمالا ضئيلا للعثور عليه على قيد الحياة.

نمر مفترس حطاب يمزق مدينة خاباروفسك الروسية اخبار منوعات اخبار ترفيه

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