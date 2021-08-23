شكرا بلدي الغالية.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصور من حفل الساحل |شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عدة صورا من حفله الغنائي في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان قائلا “ الحمد لله ثم شكراً بلدي الغالية #مصر شكراً جمهوري شكراً لكل القائمين على الحفلة ”.

وكان هناك حالة كبيرة من الجدل أثيرت بسبب أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب التي بدأت قبل 4 أشهر واستمرت حتى قبل أيام، بعد ما ربح رمضان أول حكم قضائي لصالحه، ويرصد صدى البلد فيما يلي هذه الأزمة منذ نشأتها.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، عقب نشر محمد رمضان لفيديو إلقاء الأموال "دولارات" في الماء على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي -من كواليس أحد كليباته- فعلق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو ووصفه بأنه مستفز جدا لشعب مصر.

وأوضح عمرو أديب في تصريحاته إلى أن الدولارات في حالة كانت حقيقية أو لا، فهي مستفزة لبلد شعبها يكافح من أكل كسب الرزق قائلاً: "معناها إن الفلوس عالجزمة متهموش"، مستطردًا: "الأستاذ نمبر وان أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه.. الراجل ده بقى عدو نفسه".

ووجه عمرو أديب لمحمد رمضان رسالة قائلاً: "يا نمبر وان.. انت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب وبتطلع من حدوته لحدوته.. والناس بتبلعلك أي حاجة.. الموضوع ده الناس مش مستحملاه".

واستطرد عمرو أديب:" مش انت لوحدك يا محمد اللي عندك فلوس.. في ناس كتير عندها فلوس وقدك 100 مرة ومبيعملوش كده.. ده بطر يابني.. اللي اداهالك قادر يسحبها منك في ثانية".

ونصح عمرو أديب محمد رمضان بالابتعاد عن الغرور قائلا:" ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

رد محمد رمضان

ورد الفنان محمد رمضان على تصريحات الإعلامى عمرو أديب بعد توجيه انتقاد له، إذ نشر رمضان فيديو له من مسلسل الأسطورة، وركّب عليه صوت أديب وهو يقول: «يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون»، ليرد عليه بطريقة الأسطورة: «بس يا بابا».

الرد الثاني لـ محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو جديد له ردا علي تصريحات الإعلامي عمرو اديب و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انتسجرام.

حيث ظهر محمد رمضان من احد مسلسلاته و اقتطع مقطع من حديث عمرو اديب الذي قال فيه :" يابني اهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".

ليرد عليه محمد رمضان و هو يضرب احد الممثلين بالقلم قائلا: "انت حاشر دماغك ليه".

تعليق عمرو أديب

نفعل عمرو أديب، على الهواء مباشرة فى برنامجه "الحكاية " المذاع على فضائية mbc مصر ومنصة شاهد، على الفنان محمد رمضان بعد وفاة كابتن طيار أشرف أبو اليسر،قائلا: ربنا مش هيسيبك لأن الخير اللى انت عملته مع الطيار والشاب اللى اتصاب وهو بيصور معاك هيتردلك.

تابع عمرو أديب، أن الخير اللى انت عملته واستفزيت بيه الشعب المصرى كله لما رميت الفلوس فى المايه ..ده انت أسأت حتى للراجل بعد ما مات ورايح تنزل صورة له مع عمرو دياب ودينا الشربينى.

أكد "أديب"،مشهد الطيار وهو على سرير المستشفى وبيموت عمرك ما هتنساه يا محمد رمضان وربك كبير ..أنت دائما بتحب السوشيال ميديا وبتحب التريندات ..أهو انت طلعت أهو بس والناس كرهاك.

أردف "أديب"، ان الناس فى البلد مش هبلة وأكيد عارفة أنك عظيم ..والله لو طلعت فى مسلسل وانت عامل أدهم الشرقاوى محدش هيتفرج عليك، وتابع قائلا: نفسى تقرأ كل الكومنتات اللى مكتوب عنك النهارده ، والله أنا عمال اقرا الثانى والثالث ومن كترها قفلت الكومنتات.

وأكمل قائلاً: ربنا يدى كل واحد على قد نيته وطبعا أنت شايف الأيام اللى فاتت عاملة ازاى ولسه اللى جاى عليك هيبقى أشد، وربنا يجعل كل دعا من نصيبك وروح اعمل فيديو تاني وهرفع عليك قضية.