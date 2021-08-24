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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا: خطر ويجب الحرص والالتزام

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجهت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، رسالة قوية إلى الشعب المصرى بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور أول حالة لمصاب بفيروس كورونا من نوع دلتا بلس.

 

وقالت الهوارى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وذلك ظهر جليا في بيان وزارة الصحة خلال الاونة الاخيرة، ومن الضرورى أن يلتزم المصريون باتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية حفاظا على صحتهم وصحة أبنائهم وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

 

وتابعت النائبة حديثها:" فيروس كورونا خطير ولا يجب الاستهانة او الاستخفاف به ويجب على الجميع الالتزام".

 

ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

جدير بالذكر ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قالت إن أول حالة لفيروس كورونا من نوع دلتا بلس، تم اكتشافها في مصر لسيدة أجنبية في شهر 7 الماضي.

 

وأضافت أن كل اللقاحات تعطي مجانا، والمصاريف المعلنة هي إدارية فقط، مضيفة انه سيتم اعفاء الطلاب من مصاريف استخراج شهادة لقاح فيروس كورونا، حيال طلب ذلك.

 

وقالت وزيرة الصحة والسكان، انه يوجد أولوية ثانية، لتلقيح الطلاب بالتعليم قبل الجامعي، بالداخل، للطلاب في سن 18 عاما.


وأضافت انه سيتم اللجوء الي 6 مراكز ميجا سنتر، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وقنا وأسيوط، وأغلبها سيعمل لأغراض السفر.


وأضافت انه تم التوسع في مراكز التلقيح من 580 الي 657 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.


وأكدت انه يتم استخدام دواء جديد يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة "مونوكلونال"، وتم توفير 15 الف جرعة منه بحوالي 5 ملايين دولار، مضيفة انه يتم الشفاء في أقل من 48 ساعة.


وأضافت، انه تم تصنيع 15 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك، وأول مليون جرعة سيتم توريدها غدا لمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

وأضافت أنه تم ارسال اكثر من 7 ملايين رسالة بالجرعة الثانية.

 

وأكدت ان أولويات الدوله، هي اخذ دروس من السابق، وخاصة في مجال التعليم، وأولويتنا في مجال السفر بغرض التعليم والعلاج و العمل، و يتم الان التلقيح للمبعوثين التابعين للتعليم العالي بمبني حي السفارات.

 

وبالنسبة للطلاب المبعوثين التابعين لقطاع التعليم اقل من 18 سيتم تلقيحهم باللقاح المناسب للدولة، بينما المسافرون بغرض العلاج بالخارج عليهم التوجه لمكتب خدمات المواطنين بوزارة الصحة، للحصول على اللقاح المعتمد بالدولة المسافرين لها خلال 48ساعة.

 

وأضافت أنه بالنسبة للمسافر لغرض الهجرة، سيتم التنسيق مع وزارة الهجرة، بما يفيد للمسافر بنوع اللقاح المشترط من الدولة الذاهب لها، أما المسافر لغرض السياحة، لن يتم تلقيحه باللقاح المشترط لدولة السفر، وسيدرج بدوره في حركة اللقاح العادية.


وأوضحت أن العاملين بقطاع التعليم لابد أن يسجلوا قبل 31 أغسطس، لكي يستطيع اخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي، وسيتم تلقيح كل العاملين والموظفين بالقطاع، والتسجيل والتلقيح سيكون لكل الجامعات بجميع انواعها، والخاصة والاهلية، وسيتم امدادهم باللقاحات حسب الطلب،ولن يسمح لهم بالدخول، حتي يأخذوا الجرعة الثانية.

 

و حددت زايد، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا الخاصة بالطلاب ب ٢٥ جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، لافتة الي اعتماد الوزارة علي قاعدة البيانات التي ارسلتها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.

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