نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تمنياته بالشفاء العاجل لـ الفنان نضال الشافعي، مطمئنا الجمهور على الحالة الصحية له وأنه سيخرج قريبا من المستشفى.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الفنان نضال الشافعي كان لديه مشكلة في فيلم “ميني بار” وتحدث معي بهذا الشأن ونحن نسعى لحل المشاكل.

ووجه نقيب المهن التمثيلية رسالة للفنانين، قائلا “انتقوا الناس اللي انتوا بتشتغلوا معاهم”، مشيرا إلى أننا نعمل على إعادة حقوق زملائنا ولكن لا بد من مساعدتنا.

انتحال شخصية أشرف زكي

وأشار أشرف زكي إلى أن أحد الأشخاص انتحل شخصيته، مدعيا أنه يمكن أن يرشح عدد من الأشحاص للتمثيل.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن الفن من القوى الناعمة لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على اهمية الفن