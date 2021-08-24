عميد آثار القاهرة: غلق باب التقديم للدراسات العليا 31 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول بـ الدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد، أن كلية الآثارجامعة القاهرى اعلنت فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .

وأكد الدكتور أحمد رجب على ان الكلية ستغلق باب التقديمات يوم الإثنين الموافق 31 من أغسطس الجارى .

والجدير بالذكر ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التدريب الصيفي لطلابها خلال شهر أغسطس و سبتمبر .



وقال الدكتور أحمد رجب ، من يرغب من الطلاب تسجيل اسمه وملء استمارة التسجيل عليه التوجه إلى مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى موعد أقصاه 9 من سبتمبر الجارى .

فتح باب القبول للاشتراك في الكورس التعليمي التأهيلي للالتحاق بقسم الترميم



وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للاشتراك في الكورس التعليمي التأهيلي للالتحاق بقسم الترميم ، وذلك من يوم السبت الموافق ٧ أغسطس وحتى يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس.



كما تعلن الكلية على فتح باب التسجيل في الاختبار العلمي الإجباري للقبول بقسم الترميم والذي سيعقد في الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ، وعلى الراغبين في الالتحاق بقسم ترميم الآثار ويرغب بالتسجيل للاشتراك ، عليه التوجه لإدارة شئون الطلاب بالكلية في الفترة من اليوم ١ أغسطس وحتى يوم الأربعاء ٤ أغسطس ، علما بأن رسم الاشتراك بالكورس الصيفي ٣٥٠ جنيها ورسم الاشتراك بالاختبار العلمي للقبول هو ٣٠٠ جنيها.



والجدير بالذكر ، أرسل الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب خطابا للدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة يخص الامتحان التكميلي للطلبة المقبولين بـ جامعة القاهرة.

وقال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد ، إن جامعة القاهرة أعلنت عن الجدول الزمنى للامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 من أغسطس القادم ، مؤكدا على أن الطلاب يجب سداد الرسوم المقررة لدخول الامتحان حتى يتسنى إعداد لجنة الكنترول.