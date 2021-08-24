تنسيق الجامعات 2021| تفاصيل نظام القبول الإلكتروني الموحد للتقديم بالجامعات الأهلية

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التفاصيل حول تُطبق نظام القبول الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2021

س1: ما الجامعات الأهلية التي تُطبق نظام القبول الإلكتروني الموحد؟



• 4 جامعات، وهي:

ـ جامعة الملك سلمان الدولية.

ـ جامعة الجلالة.

ـ جامعة العلمين الدولية.

ـ جامعة المنصورة الجديدة.

س2: ما الموقع الإلكتروني للقبول بالجامعات الأهلية؟



•يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

س3: ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني للجامعات الأهلية؟



•يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).

س4: ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟



•يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

س5: ما البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع؟



•يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات الأهلية؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهى على النحو التالي :



ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية

https://ksiu.edu.eg/



ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة

https://www.gu.edu.eg/



ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية

https://aiu.edu.eg/



ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة

https://www.nmu.edu.eg/

س6: ما القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية؟



•التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.



•أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.



•يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge



•لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.



•يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.



• الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.



•تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.



•يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

س7: هل توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب؟



•يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

س8: هل يشترط إجراء اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات الأهلية؟



•نعم، يشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

س9: متى تبدأ اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟



•عقدت اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع (الجولة الرابعة للاختبارات الإلكترونية) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري.



•وستعقد الجولة الخامسة من الاختبارات غدا وبعد غد، الأربعاء والخميس 25 و26 أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم، وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

س10: كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟



•عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية:

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx

س11: أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟



•تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

س12: هل يمكن إجراء اختبارات القبول الإلكترونية أونلاين للطلاب المقيمين خارج مصر؟



•نعم، يمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم).

س13: كيف يعرف الطالب نتيجة التنسيق؟



•يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التي رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد https://admission.egypt-hub.edu.eg

س14: ما نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع؟



•تنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين:



الاختبار الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.



الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسي