تامر عاشور عن موسم الرياض: مجهود رائع من أبو ناصر

نشر الفنان تامر عاشور تغريدة من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”.

وكتب تامر عاشور “ موسم راقي ومتحضر - استمتاع حقيقي بأماكن مختلفة وحفلات ممتعة وعن تجربه - مجهود رائع من الصديق والأخ الغالي أبو ناصر وشباب المملكة موسم الرياض السنة دي غير ”.

و أعلن الفنان تامر عاشور حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، معبرا عن شكره وامتنانة لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحه هذا التكريم.

ونشر تامر عاشور صورة له، وعلق عليها قائلا:" كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على منحة للإقامة الذهبية من داخل "القريبة إلى قلبي" إمارة أبو ظبي.. وكل الشكر لوزارة السياحة والثقافة على حسن الاستقبال والدعم وحسن الضيافة".

واستطرد تامر عاشور قائلا: "شرف كبير منحته لي دوله الإمارات وتشرفت بكل مسؤل في إمارة أبو ظبي وبشعب الإمارات الخلوق المتحضر ودائما تربطنا علاقات قوية".

انضم تامر عاشور لمجموعة كبيرة من المشاهير الذين أعلنوا حصولهم خلال الفترة الماضية على الإقامة الذهبية من مصر ومختلف دول الوطن العربي.