السعودية.. تعاون عسكري مع روسيا وتعزيز العلاقات لمواجهة التهديدات المشتركة

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: "أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا؛ وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين الوضع، فضلاً عن الاستقرار وتعزيز الأمن".

ووفقا له، فإن التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية وروسيا، سيسهم في استجابة مشتركة لجميع التحديات الحديثة، مشيرا إلى أن "التحديات القائمة ستتطلب تعاونًا ومجهودًا أكبر من جانبنا".

وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، شويجو، على دعوته إلى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021”.

ووقع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحضور شويجو، اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية.