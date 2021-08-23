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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هدفه تحقيق الوعي .. سكينة فؤاد تعلق على مداخلة الرئيس السيسي عبر صدى البلد

سكينة فؤاد
سكينة فؤاد

أكدت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد أن الثقافة لها دور كبير فى تشكيل وعى المواطنين، إلا أننا حتى الآن لم نستثمر الثقافة بشكل جيد فى تشكيل وعى وفكر المواطنين.

وأضافت سكينة فؤاد فى تصريحات خاصة لصدى البلد تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر قناة صدى البلد بأن الثقافة والإعلام لهما دور كبير فى تشكيل وعى للمواطنين، قائلة: لدينا طاقات إبداعية من الفنانيين والمثقفين والمفكرين لم يتم استثمار طاقاتهم الإبداعية بذكاء فى تقديم منتج ثقافى يراعى فى خطابه مستويات الوعى المختلفة لدى المواطنين والتى تحتاج إلى خطاب يراعى مستويات إدراكها المختلفة.

وأشارت إلى أن قصور الثقافة فى القرى والنجوع تحتاج إلى إعادة استثمار من خلال استغلال أهل البيئة لكسب ثقافة الجماهير وتوصيل الرسالة الثقافية بشكل يكون فيه ثق، وقرب من خلال استغلال أهل البيئة فى بلورة الخطاب الثقافى بلغة تناسب أهل هذه البيئة.

وأشارت إلى أن الثقافة ليست فقط كتاب أو فنون بمختلف أنواعها ولكن الثقافة هى كل شىء متواجد فى الحياة من حولنا ونحتاج لاستغلال بذكاء لرفع وعى المواطن والقضاء على أنواع الفنون الهابطة التى تنهك وعى المواطنين فيما لا يفيد.

وأوضحت أنه يجب استغلال الموروث الثقافى والتركيز عليه لتحقيق رسالة التنوير المنشودة لدى المواطنين فضلا عن ضرورة استغلال لغة بسيطة ومناسبة لمستويات الوعى المختلفة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر والتطرف. 

السيسي قصور الثقافة الثقافة الخطاب الديني قناة صدي البلد الجماهير المواطن

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