بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

وجهت الجالية المصرية العائدة من أفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وللقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة لعودتهم إلى أرض الوطن.

من جانبه أكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، أن القيادة السياسية لا تنسى أبنائها وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قد أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان .

وقد وصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

من جهتهم؛ قدم المصرييون القادمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

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