عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

المصرييون العائدون
المصرييون العائدون من افغانستان

وجهت الجالية المصرية العائدة من أفغانستان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وللقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة لعودتهم إلى أرض الوطن.

من جانبه أكد أحد مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، أن القيادة السياسية لا تنسى أبنائها وأنهم بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان، كان الرئيس السيسي يتابع الأحداث وأخبار الجالية المصرية يوميا، ولولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قد أصدر توجيهاته للقوات المسلحة بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان .

وقد وصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

من جهتهم؛ قدم المصرييون القادمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

85660896-7669-4C2C-B827-96158912BB64
85660896-7669-4C2C-B827-96158912BB64
D07AAC87-A436-4650-AB3D-C15E2BFEF456
D07AAC87-A436-4650-AB3D-C15E2BFEF456
64E38A6A-0BCD-4CA8-A902-475AB21817F1
64E38A6A-0BCD-4CA8-A902-475AB21817F1
AB0D4D90-6021-4832-9313-6112029F6A6E
AB0D4D90-6021-4832-9313-6112029F6A6E
6803D96C-7493-433F-8ECE-5B4F150CD6DF
6803D96C-7493-433F-8ECE-5B4F150CD6DF
7C04CB30-9485-4ECB-BC6A-0E6EC096EFA4
7C04CB30-9485-4ECB-BC6A-0E6EC096EFA4
6BB8F268-7940-42D4-8690-B381E3CD3496
6BB8F268-7940-42D4-8690-B381E3CD3496
322A74B9-4DC3-4C0F-A94A-154FF40F766C
322A74B9-4DC3-4C0F-A94A-154FF40F766C
F79C691E-ADED-4993-B19B-A33C10E585CF
F79C691E-ADED-4993-B19B-A33C10E585CF
341CBF8A-CF98-46B4-9B3E-F40FF782F80B
341CBF8A-CF98-46B4-9B3E-F40FF782F80B

ترشيحاتنا

رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: القوات المسلحة لبت نداء أبناء الوطن في الظروف الصعبة

جهاد جريشة: راضِ عن مسيرتي التحكيمية بشكل كبير

مصري عائد من أفغانستان: "الإنسان الذي ليس له بلد ليس له سند"

بتوجيهات رئاسية.. لقطات حية لعودة المصريين من أفغانستان.. شاهد

بعد عودتهم إلى أرض الوطن.. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هنود يهتفون فرحا عقب إجلائهم من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

هجوم عاصف..ركبة سمية الخشاب تثير أزمة على فيسبوك..والفنانة تحذف الصورة

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن رخص سير المركبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

فيديو

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ