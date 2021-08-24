السيسي خلال مداخلته على صدى البلد: الدولة تدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي.. وبرلمانيون: الدولة وعت دور الفن في التنشئة الاجتماعية.. واهتمام الرئيس تتم ترجمته على أرض الواقع

برلمانية: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وعت دور الفن في التنشئة الاجتماعية

برلمانية تثمن دعم الرئاسة للأعمال الفنية والدراما.. وتؤكد: استعادت ريادتها مرة أخرى

برلماني: الرئيس السيسي يهتم بدعم وتشجيع الفن منذ توليه مقاليد حكم البلاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإعلام والثقافة لهم أولوية لدى الدولة، مضيفا أن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرا مهما، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

وثمن نواب البرلمان أهتمام الرئيس السيسي الحقيقي بالأعمال الفنية ودورها في بناء وعي المواطنين، مؤكدين ان الاهتمام الذي توليه الدولة بالفن، ليس مجرد اهتمام صوري، ولكن يتم ترجمته إلى قرارت واجرءات على أرض الواقع، حيث أن الدراما أصبحت تمس حياة المواطن ولها دور كبير في تنشئته الاجتماعية.

وحول هذا الموضوع ثمنت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حديث الرئيس السيسي بشأن تقديم الدعم لأي أعمال فنية تساهم في بناء وعي المصريين، منوهة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وعت دور الفن في التنشئة الاجتماعية في محيطها الاجتماعي.

ولفتت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى ان الأعمال الفنية سواء الدرامية أو السينمائية، لم تعد مواد للترفيه او التسلية فقط، بل إنها أصبحت من إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، التي تمتلكها الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك رؤية ثاقبة في في دعمها وتطويرها، إيمانا بأهميتها.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه ظل تنامى دور الدراما المصرية وتأثيرها فى الأجيال الحالية، فالاهتمام بها أصبح ضرورة، منوهة إلى أن الدراما أصبحت تمس مشكلات الناس في حياتهم اليومية بل وتتفاعل مع عواطفهم ومشكلاتهم هي وحدها وبالتالي نحن في حاجة إلى دراما صادقة.

وأشارت عضو مجلس النواب أن الدراما الهادفة من شأنها أن تحصن شبابنا من الأفكار المتطرفة، وتعريفهم بالقضايا الهامة ودورهم تجاه وطنهم.

من جانبها قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، أن الدراما المصرية شهدت تطور كبير منذ ستينات القرن الماضي، موضحة أن الدراما من الاسلحة الهامة التي تستخدمها الدول في الدفاع عن نفسها، تجاه الأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تخريب الدولة وزعزعة استقرارها من خلال الأفكار المسموة التي تبثها.

وأشارت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد، أن العام الماضي شهد مسلسلات قيمة أعادت الاعتبار للدراما المصرية، بل وكشفت الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية، وجعلت الشعب المصري يلتف حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر الذي ضحوا بأرواحهم تجاه هذا الوطن والدفاع عنه.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يعي جيدا أهمية الدراما المصرية، مشيدة بحديثه تجاه تقديم دعم ضخم لإنتاج أعمال فنية لبناء وعي المصريين، من خلال معاني ومباديء قيمة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ريادة الدراما المصرية عادت مرة أخرى، وبالأخص فيما بالأعمال المتعلقة بسرد تاريخ الدولة المصرية، منوهة أن هذه الأعمال في غاية الأهمية للخروج بدروس مستفادة منها ومن اجل أن يعي الجيل القادم تضحيات الأبطال المصريين من أجل عدم المساس بوطنهم.

وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ أن دعم الرئيس السيسي للأعمال الفنية الهادفة التي ترمي إلى بناء وعي المصريين، يأتي من منطلق أهمية هذه الأعمال ودورها القوي في التوجيه وتصحيح المسار لبعض الأفكار التي قد تكون خاطئة.

وأضاف النائب عمرو عكاشة في تصريحاته لـ " صدى البلد" ان الاعمال الفنية شهدت تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، واصبحت ترتقي بعقل المشاهد، مشيرا إلى أن الساحة الفنية شهدت أعمال في غاية الأهمية الفترة الماضية عملت على زيادة الوعي وترسيخ الهوية الوطنية للمواطن وتوعيته تجاه الأفكار السلبية والهدامة التي يسعى الأخرون لنشرها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي ودعمه لهذه الأعمال، لافتا إلى أن مداخلات الرئيس السيسي يكون لها أثر طيب لدى المواطنين، حيث أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد وهو يهتم بالفن ودعمه من خلال اتخاذ القرارات والاجراءات على أرض الواقع.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي قام منذ ما يقرب من أسبوعين بعمل مداخلة أخرى على القناة الأولى مع الإعلامي يوسف الحسيني لتهنئة الاعبة فريال الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن الرئيس يشجع دائما أي عمل على مستوى الدولة.

