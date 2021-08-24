أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 27- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه :من 58-60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-8-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -4:30 جنيه

كتكوت ساسو : 3.5-3.75 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40-42 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -51 جنيها للمستهلك.



اسعار البط اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم تراوحت بين 35- 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.