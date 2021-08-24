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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 24-8-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 27- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه :من  58-60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-8-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من  4 -4:30 جنيه
كتكوت ساسو :  3.5-3.75  جنيه

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24-8-2021  في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40-42 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -51 جنيها للمستهلك.
 

اسعار البط اليوم الثلاثاء 24-8-2021  في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم تراوحت بين 35- 45  جنيهًا للكيلو.
أسعار  البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبيض والبط

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