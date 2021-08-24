وكيل لاعبين يكشف موعد تجديد السولية مع النادي الاهلي.. وموقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن عمرو السولية لاعب النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة .

وأضاف النحاس خلال تصريحاته : المفاوضات بين النادي الأهلي والسولية وصلت الي مرحلة متقدمه للغاية وسيتم الاعلان بشكل رسمي الاسبوع المقبل .

وأضاف : الأمور المالية بين السولية والأهلي قريبة للغاية ولايوجد اختلافات كبيرة .

أما عن موقف إيهاب جلال المدير الفني للأسماعيلي قال وكيله : المدرب يرغب في البقاء بقلعة الدراويش ولكن هناك متطلبات يجب تحقيقها لأنه يرغب في تحقيق نجاح كبير .

وأختتم النحاس تصريحاته قائلا : القرار في يد المدير الفني بعد طلبة من الادارة التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين وسيتم إعلان موقفه بشكل رسمي بعد نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا .