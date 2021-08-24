عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل لاعبين يكشف موعد تجديد السولية مع النادي الاهلي.. وموقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

عمرو السولية
عمرو السولية

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن عمرو السولية لاعب النادي الأهلي سيقوم بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة .

وأضاف النحاس خلال تصريحاته : المفاوضات بين النادي الأهلي والسولية وصلت الي مرحلة متقدمه للغاية وسيتم الاعلان بشكل رسمي الاسبوع المقبل .

وأضاف : الأمور المالية بين السولية والأهلي قريبة للغاية ولايوجد اختلافات كبيرة .

أما عن موقف إيهاب جلال المدير الفني للأسماعيلي قال وكيله : المدرب يرغب في البقاء بقلعة الدراويش ولكن هناك متطلبات يجب تحقيقها لأنه يرغب في تحقيق نجاح كبير .

وأختتم النحاس تصريحاته قائلا : القرار في يد المدير الفني بعد طلبة من الادارة التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين وسيتم إعلان موقفه بشكل رسمي بعد نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا .

عمرو السولية الأهلى السولية إيهاب جلال

ترشيحاتنا

نِزلِت التصوير.. بشرى تعلن عبر "صدى البلد" تعافيها من فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أحمد مجاهد: من يصف التحكيم المصري بـ"الموجَّه" شخص معتوه

وكيل لاعبين يكشف موعد تجديد السولية مع النادي الاهلي.. وموقف إيهاب جلال من الإسماعيلي

دعاء الصباح مكتوب .. يطمئن قلبك ويوسع رزقك

تلقيح وتطاول.. القصة الكاملة لخناقة ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

رسالة نارية من تامر أمين لـ مصححي تظلمات الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

فيديو

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

بعد أحمد عبد العزيز.. نجوم قبلوا أدوارا ضعيفة لاحتياجهم للمال "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ