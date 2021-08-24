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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5747 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في ألمانيا، كما سجلت 42 حالة وفاة.

 

وأدانت منظمة الصحة العالمية، توجه الدول الغنية لتقديم جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا لمواطنيها، في الوقت الذي تعاني الدول الفقيرة، في توفير حتى جرعة واحدة لمواطنيها.

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ويصر خبراء منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يوجد دليل علمي، على أن الجرعات التعزيزية تقدم أي مناعة إضافية لمن يتلقاها، وذلك بعد إعلان السلطات الأمريكية أن مواطنيها الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات الفيروس، سيكون بإمكانهم قريبا تلقي جرعات معززة، لتنشيط عمل اللقاح.

 

وتشير المنظمة أيضا إلى أن تنفيذ هذه الفكرة، في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين البشر تلقي الجرعة الأولى من اللقاح يعتبر خطوة غير أخلاقية.
 

وطالبت الصحة العالمية، الشهر الماضي، بوقف فوري لفكرة الجرعات التعزيزية، للمساعدة في تضييق الفجوة الشاسعة بين مختلف دول العالم في توزيع لقاحات فيروس كورونا.

 

وعلى الرغم من ذلك رفضت عدة دول مطالب المنظمة، وأعلنت بالفعل عن خططها لتقديم جرعة ثالثة لمواطنيها، في الوقت الذي تتفشى فيه سلالة دلتا الأحدث من الفيروس.

 

وفي سياق متصل، حذرت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، من المضاعفات الشديدة وحالات الموت الناجمة عن الإصابة بـ متحور دلتا من فيروس كورونا.


وقالت سواميناتان في إفادة: " اللقاحات والإجراءات الاحترازية للصحة العامة تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة وحالات الموت الناجمة عن متحور دلتا".

 

وأشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى".

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