أوزباكستان تتلقى 3 ملايين جرعة من لقاح مضاد لكورونا من الصين

أعلنت السلطات الصحية في أوزباكستان، أنها تسلمت 3 ملايين جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا من الصين.



وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" أن أوزباكستان قامت بتطعيم 12 مليونا و750 ألفا و44 شخصا بجرعة واحدة من اللقاح من بينهم مليون و479 ألفا و304 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.



وسجلت أوزباكستان اليوم 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 21 ألفا و113 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 4 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 145 حالة.



وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 332 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 13 ألفا و710 أشخاص.