الأردن .. قرار مرتقب بشأن رواتب موظفي الحكومة

أفاد موقع الأردن 24 أن الحكومة لن تقوم بإعادة هيكلة علاوات موظفي القطاع العام، بل وستُحافظ عليها كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن بعض الوظائف ستُمنح ميّزات حسب طبيعة عمل الموظف، وبما يضمن أن يحافظ القطاع العام على الكفاءات.

وقال الموقع الأردني “ الأردن 24 ” نقلا عن مصادرها الرسمية داخل الحكومة الأردنية إن الحكومة تعمل على أن لا يكون القطاع العام جاذبا أو طاردا للكفاءات.

وبيًن المصدر الرسمي الأردني الذي فضًل عدم ذكر اسمه أن حكومة المملكة ستعمل على إزالة الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وذكر أيضا أن التعامل مع الرواتب والأجور يخضع للدراسة بشكل دقيق حسب طبيعة الوظيفة، وبحيث تحافظ على مصفوفة الرواتب بحيث لا تكون جاذبة ولا طاردة، مبيّنا أن القطاع العام يأخذ بعين الاعتبار رواتب العاملين في وظائف مماثلة في القطاع الخاص.