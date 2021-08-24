عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. نداء مهم من التربية والتعليم لـ أولياء أمور

البحرين
البحرين

أصدرت وزارة التربية والتعليم البحرينية نداء هاما لـ أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية؛ حيث أعلنت عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلي المدرسي عبر موقعها الإلكتروني moe.gov.bh ، حيث بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم للدراسة بنظام الحضور في المدرسة.

وقالت الوزارة بحسب صحيفة الأيام البحرينية :  وسيكون الحضور في المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى حسب المرحلة الدراسية وما تقتضيه مصلحة الطالب، مع استكمال بقية الأيام عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد). 

وأضافت الوزارة قائلة : وتود الوزارة أن توضح بأنه بالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل كامل، فإنه ليس مطلوباً منهم التسجيل في الخدمة لأن جميع الطلبة الذين لن يسجلوا في خدمة الدراسة عبر الحضور الفعلي سيتم تحويلهم تلقائيا إلى نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) دون الحاجة إلى التسجيل أو توفير أي بيانات.

مستشار ملك البحرين ينشر صور أول صلاة سبت بكنيس يهودي لعام 1947

بداية من الغد.. البحرين تعلن بدء عمل محاكم الأطفال

وتابعت الوزارة : على أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية الراغبين في تسجيل أبنائهم للتعلم بنظام الحضور، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والضغط على رابط الخدمة، ومن ثم قراءة التعليمات المكتوبة واستيعابها، وبعد ذلك إدخال الرقم الشخصي للطالب، والاطلاع على بياناته، وتحديد الحاجة إلى خدمة المواصلات المدرسية من عدمه، وتحديد الحالة الصحية للطالب (هل لديه أي أمراض مزمنة)، ومن ثم حفظ البيانات، حيث تنتهي هنا عملية التسجيل بكل سهولة وسيتم بعد ذلك تغذية المدارس الحكومية ببيانات الطلبة الراغبين في الحضور، والطلبة الذين سيتم تسجيلهم تلقائيا في التعلم الإلكتروني (عن بعد).

وأتمت الوزارة قائلة : هذا وتبين الوزارة أن خدمة التسجيل في نظام التعلم بالحضور المدرسي تبدأ اعتبارا من تاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢١، وتنتهي بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢١، حيث سيتم بعد ذلك إغلاق رابط الخدمة، وتحويل جميع الطلبة الذين لم يسجلوا في نظام التعلم بالحضور المدرسي إلى نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل تلقائي.

البحرين وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية طلبة المدارس التعلم الإلكتروني

موضوعات متعلقة

مملكة الإنسانية.. "طيران البحرين" يسير رحلات إجلاء من أفغانستان

قرار عاجل من البحرين بشأن الوضع في أفغانستان

ترشيحاتنا

ميدو يطالب اتحاد الكرة باتخاذ خطوات ايجابية لضم المحترفين لمباراة الجابون

الإمارات تدين الهجوم الحوثي على خميس مشيط

احذر.. 12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء استخدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت

خالد قاسم: المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس واللائحة التنفيذية فسرته بدقة

طعام يخفض مستويات الكوليسترول عند إضافته إلى نظامك الغذائي.. اكتشفه

أبوظبي الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

تبدأ بـ95 ألف دينار.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في تونس| صور

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ