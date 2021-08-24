البحرين.. نداء مهم من التربية والتعليم لـ أولياء أمور

أصدرت وزارة التربية والتعليم البحرينية نداء هاما لـ أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية؛ حيث أعلنت عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلي المدرسي عبر موقعها الإلكتروني moe.gov.bh ، حيث بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم للدراسة بنظام الحضور في المدرسة.

وقالت الوزارة بحسب صحيفة الأيام البحرينية : وسيكون الحضور في المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى حسب المرحلة الدراسية وما تقتضيه مصلحة الطالب، مع استكمال بقية الأيام عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد).

وأضافت الوزارة قائلة : وتود الوزارة أن توضح بأنه بالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل كامل، فإنه ليس مطلوباً منهم التسجيل في الخدمة لأن جميع الطلبة الذين لن يسجلوا في خدمة الدراسة عبر الحضور الفعلي سيتم تحويلهم تلقائيا إلى نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) دون الحاجة إلى التسجيل أو توفير أي بيانات.

وتابعت الوزارة : على أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية الراغبين في تسجيل أبنائهم للتعلم بنظام الحضور، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والضغط على رابط الخدمة، ومن ثم قراءة التعليمات المكتوبة واستيعابها، وبعد ذلك إدخال الرقم الشخصي للطالب، والاطلاع على بياناته، وتحديد الحاجة إلى خدمة المواصلات المدرسية من عدمه، وتحديد الحالة الصحية للطالب (هل لديه أي أمراض مزمنة)، ومن ثم حفظ البيانات، حيث تنتهي هنا عملية التسجيل بكل سهولة وسيتم بعد ذلك تغذية المدارس الحكومية ببيانات الطلبة الراغبين في الحضور، والطلبة الذين سيتم تسجيلهم تلقائيا في التعلم الإلكتروني (عن بعد).

وأتمت الوزارة قائلة : هذا وتبين الوزارة أن خدمة التسجيل في نظام التعلم بالحضور المدرسي تبدأ اعتبارا من تاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢١، وتنتهي بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢١، حيث سيتم بعد ذلك إغلاق رابط الخدمة، وتحويل جميع الطلبة الذين لم يسجلوا في نظام التعلم بالحضور المدرسي إلى نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل تلقائي.