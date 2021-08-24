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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

ميدو
ميدو

أكد النجم أحمد حسام "ميدو"، أن النادي الأهلى لا يملك بديل لعمرو السولية، موضحا بأنه لاعب مختلف فى وسط الملعب وذلك بسبب تشابه طريقة لعب اليو ديانج وحمدي فتحي.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "التجديد لعمرو السولية سيكون أهم صفقة للأهلى فى الموسم المقبل، وأصبح على اعتاب التوقيع بشكل رسمي بعد اقتراب وجهات النظر مع مسؤولي القلعة الحمراء".

وأضاف: "عمرو السولية هو اللاعب "الوحيد" الذي لا يوجد له بديل في الأهلي، وتجديد تعاقده أهم من تجديد عقد أي لاعب آخر في الفريق".

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ويحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه الجونة اليوم علي ملعب " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصري الممتاز .

وتقام مباراة الاهلي ضد الجونة في تمام الساعة التساعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل خسارة المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك ليتم تأجيل حسم لقب الدوري رسميا للجولة الاخيرة من عمر المسابقة

علي جانب اخر يحاول فريق الجونة تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

النادي الأهلي عمرو السولية ميدو احمد حسام ميدو نادي الأهلي السولية

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