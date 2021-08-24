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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

شوبير
شوبير

حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول رحيل جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقب نهاية الدورى الممتاز .

وقال شوبير : “ جونسون مدرب عام الأهلي تلقى عرضا لتدريب أحد الفرق فى جنوب أفريقيا ولكن الأمور لم تكتمل وغالبا هيكمل مع النادى خلال الفترة المقبلة ” .

وأضاف : “ فى حال رحيل جونسون سيتولى سامى قمصان منصب المدرب العام فى الأهلى مع موسيمانى وسيتم الاستعانة بمدرب مساعد آخر ”.

وعلى جانب آخر ،يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب " خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصري الممتاز .
 

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ويسعي النادي الأهلي خلال مواجهة الجونة اليوم لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط علي أمل خسارة المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك ليتم تأجيل حسم لقب الدوري رسميا للجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

علي جانب آخر يحاول فريق الجونة تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز . 

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.


 

احمد شوبير النادي الأهلي مدرب الأهلي الأهلى الدوري المصري سامي قمصان

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