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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كبير العائلة.. وفاء عامر: الرئيس السيسي أقر بدور الفن المحترم

وفاء عامر
وفاء عامر

عبرت الفنانة وفاء عامر عن فخرها بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدراما المصرية، والقضايا والمشكلات التي تتعرض لها وتعرضها على الشاشة.

وأضافت وفاء عامر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس أقر بدور الفن المحترم وضرورة إنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية والدرامية والاجتماعية التي تواكب التطور الحضاري الذي يقوم به.

وأشارت وفاء عامر إلى أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور الدراما مهم جدا، ووصفته بأنه رئيس دولة يعلم أهمية الفنان في إيصال الفكر كما يستخدم في الدول المتقدمة مثل إنجلترا وأمريكا. 

وأوضحت وفاء عامر في تصريحاتها لصدى البلد، أن العديد من الدول منها الصين والهند أصبحت تترجم مسلسلاتها بلغات مختلفة لإيصال أفكار دينية وعقائدية ومجتمعية إلى الآخرين ما يؤكد على دور وأهمية الفن. 

وأثنت وفاء عامر على متابعة الرئيس السيسي لدور الفنان في خدمة البلد وتطوعه، مشيرة إلى أنها يعلم جيدا أن الفنان لابد أن يؤجر على عمله للإنفاق على "البيوت المفتوحة".

ووجهت وفاء عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لوعيه التام والمطلق لما يقدمه الكاتب عبد الرحيم كمال في أعماله وأن الفنان لابد أن يؤجر على عمله.

وأشادت وفاء عامر بالإعلامية عزة مصطفى التي برعت في إدارة الحوار المفاجيء مع الرئيس السيسي، ووصفتها بأنها شخصية محترمة تمكن من إدارة الحوار بحرفية عالية جدا. 

وروت وفاء عامر تجربة شخصية لها حينما حاول زملائها في موقع التصوير بالأسمرات منعها من تصوير التجديدات والمستوى المعيشي الذي أصبحت عليه المنطقة موضحة أنها كانت ترغب في إبراز التطور الذي تشهد مصر من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا. 

وأعلنت وفاء عامر عبر صدى البلد، أنها ستحرص مستقبلا على تصوير مدى التطور الذي تشهده مصر سواء في الأسمرات أو العلمين الجديدة لإبراز الجهد الذي تبذله الدولة والرئيس الذي وصفته بـ"كبير العيلة"، من مدن جديدة ومظاهر حضارية ومدارس متقدمة. 

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طفرة كبيرة.. نيللى كريم: الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاهتمام بالفن والفنانين

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أول تعليق من عبد الرحيم كمال بعد مكالمة السيسي مع صدى البلد

رسائل الرئيس السيسي عبر صدى البلد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل الهامة، بشأن تعظيم الاهتمام بالثقافة والفن والأعمال الهادفة التي تتصل بوعي المواطن المصري، من خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج « صالة التحرير ».

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، إن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرا مهما، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

وفاء عامر الرئيس السيسي تصريحات الرئيس السيسي عبر صدى البلد عزة مصطفي برنامج صالة التحرير عبد الرحيم كمال

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