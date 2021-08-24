مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى، 10 حالات تعد على أراضى أملاك دولة بمجلس قروى الروضة بقرية الشيخ عبادة على مساحة 7 أفدنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس إزالة في المهد لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 16 سهم بقرية العمارية الغربية التابعة لمجلس قروي تل بني عمران، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمراني بقرية صندفا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.