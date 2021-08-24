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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

300 جنيه شهريا للمبيت أسفل البيت.. آراء المواطنين في قانون السايس ..فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين في "قانون السايس" الجديد .

 

وتابع  "محمد جمال" أحد المواطنين قائلا :  أيه الحل الثاني للساكن الذي لا يريد دفع هذا المبلغ، من المفترض توفير أماكن انتظار سيارات أسفل المنزل بدون أي رسوم.

وأكد "علي عاصم" بعض السكان توافق والبعض الاخر سيرفض بشده و من رآى ان هذا القانون قطع رزق للسايس لأن هذا أكل عيشه، اذا هذا القانون سوف يصرف له إيراد يومي ف هذا القانون ممتاز.

ولفت "زياد محمود" انه موافق علي دفع 300 جنيه في حين توفير أماكن انتظار تحمي السيارة و تحافظ عليها من بلطجة السياس في الشوارع.

وأشار "أحمد هاشم" انه قانون خاطئ لان كل ساكن عارف مكانه اسفل المنزل و السكان منتظمين، فهذا القانون غير صحيح تمامًا.

وأضاف "يحيي علي" من المفترض حين ينفذ هذا القانون يكون في رقابه جاده، لان اليوم السايس قمه في البلطجة وأن مهنة السايس "مهنه لمن لا مهنة له" يضع سعر معين للانتظار في اي مكان و هذا ليس من حقه.

واختتم "عمر محمد" انه يوافق علي هذا القانون لحمايتنا من بلطجة السايس و من الممكن موافقة السكان علي هذا القانون.

جدير بالذكر أكدت محافظة الجيزة  أن تحصيل الرسوم سيكون وفقا للائحة محافظة الجيزة المقررة وهي كالتالي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل»، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، مؤكدا أن القانون قضى على حل مشكلة سيطرة بلطجة السياس في الشارع.

وأضافت المحافظة فى بيان ان القانون حدد قيمة الانتظار معلنة على لافتة محدد عليها الأسعار باليوم أو بالساعة أو بالشهر، بالإضافة إلى وجود رقم خاص بـ«السايس» بجانب اسمه على كارت، ويرتدي زيا معينًا من خلاله يعلم قائد السياره أنه المسئول عن المكان، لافتا إلى أن عدم التزام الشركات بوضع لافتات في أماكن انتظار السيارات بصورة واضحة وبها القيمة المحددة وإعطاء المستفيد إيصالا بالمبلغ.

 

محافظة الجيزة قانون السايس

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