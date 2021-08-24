تنسيق الجامعات 2021 .. هذه الكليات الأعلى أجرا ويحتاجها سوق العمل

توافد طلاب الثانوية العامة على مكاتب تنسيق الجامعات 2021 بالجامعات ضمن المرحلة الأولى للتنسيق حيث بلغ حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022 للتقدم بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2021 .

كليات القمة 2021

وفي ذات السياق أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس على تغيير نظرة الأهالي والطلاب عن كليات القمة كونها هي التي تحدد مستقبل الطالب.

وأشار الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي إلى ضرورة التفات الطلاب الي الكليات التي يحتاجها سوق العمل مشددا على تنمية مهارات الطالب في المقام الأول.

وأكد الدكتور تامر شوقي، أن العالم يتجه نحو التغيير الي التكنولوجيا بشكل ملحوظ في جميع القطاعات نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أنه يوجد الكثير من الكليات التي يحتاجها سوق العمل دائما ويحصل خروجها على رواتب عالية وهي كالآتي بالنسبة الي الشعبة العلمية كليات القطاع الطبي والعلوم أما بالنسبة الي كليات الشعبة الرياضية كلية الهندسة بكافة اقسامها وخاصة ( الهندسة الطبية الحيوية ) وكلية الحاسبات والمعلومات ( قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات) ( الهندسة النووية) والمجالات الخدمات اللوجستية و الملاحية للسفن واما بالنسبة الى الشعبة الأدبية فتحتل كليات الالسن واكتساب اللغات في المقام الأول والإعلام والحقوق واقتصاد وعلوم سياسية .

تنسيق الكليات 2021

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، ان معامل التنسيق بالجامعات المصرية بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات استقبلت حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2021 إلى ، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لافتا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتابع السيد عطا أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت ٢١ أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء ٢٥ أغسطس.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2021 للمرحلة الأولي :

- الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033

- الإجمالي 118280 .

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2021 :

1- يتم تجميع الجامعات ( بالنسبة للإدارات التعليمية ) فى عدة مجموعات على النحو التالى:

- يلزم ان يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة ( ب)

- كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنه للكليات من القطاع من المجموعة ( ب) قبل بدء اى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى :

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بالنسبة للمدارس الداخلية ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة

- اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان )

يتم القبول وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض.

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (المنصورة – الزقازيق)

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).

تنسيق الكليات 2021

ترتيب اختيارات الطالب بـ تنسيق 2021:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- شكل (6): يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد

- شكل (7): يوضح الشكل إمكانية الاختيار بالجامعات

كما يلاحظ إنه في جميع الحالات سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على 

• يوضح شكل (7) إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة.

- شكل (8): ترتيب جغرافي خاطئ لاختيارات تخصص الحاسبات والمعلومات حيث كان

من المطلوب كتابة حاسبات ومعلومات حلوان قبل الفيوم حيث أن الطالب من القاهرة الكبرى

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

شكل (9): باستعمال الأسهم يمكن إعادة ترتيب الرغبات ويتم تصحيح الأخطاء

غير المتطابقة للتوزيع الجغرافي.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ومن ثم إرسالها إلي حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومى ثم الضغط علي مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.



قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- شكل (10): الخطوة الخامسة: شاشة مراجعة وتسجيل الرغبات

- تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالامؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي بحيث يمكن الرجوع لبياناته ، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، فيجب أن تعلم أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به وأن نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها ويتم توزيعك طبقا لآخر مرة قمت فيها بتعديل رغباتك.

تنسيق الكليات 2021

مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021

وفي ذات السياق قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، أنه يوجد انخفاض في الحد الأدنى للكليات بجميع الشعيب ما بين الـ 7% إلى 10 % مقارنة بالعام الماضي .

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن بعض الكليات قد تصل النسبة إلى أكثر من 10 % وهذا مجرد توقع لأننا مرتبطون بكتابة الطلاب لرغباتهم في التنسيق .

تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2021

كشف موقع التنسيق الإلكتروني 2021،عن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات كل شعبة من الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق 2021 كما يلي:

تنسيق الثانوية العامة 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الهندسية- علمي رياضة / شعبة الرياضيات: 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة.

أكثر من 10 آلاف طالب بكليات الطب هذا العام

وأكد الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات لموقع صدي البلد الاخباري أن قطاع كليات الطب البشري بالجامعات المصرية سوف يستقبل ما يزيد عن 10 الف طالب وطالبة .

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2021

ويقدم صدي البلد خدمات لطلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن المرحلة الاولي من تنسيق الكليات 2021 ويمكن للطلاب الدخول من هنا إلى موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة اتباع التعليمات والإجراءات لتسجيل الرغبات .

مؤشرات تنسيق 2021 لكليات القمة

الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90%

سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%

يتراوح مؤشر الحد الأدنى لكليات الطب البشري ما بين الـ 91.5% إلى 92%

طب الأسنان تتراوح ما بين 90.7 % لـ91%

يقل الحد الأدنى لكليات الصيدلة عن الـ90 % ليتراوح ما بين الـ 89% و 90%.

و قال الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات أنه بالنسبة لـ مؤشرات نتيجة تنسيق كليات القمة 2021 ، فـ كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد على 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .

نفاذ الأماكن داخل الجامعات في تنسيق الكليات 2021

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أن كل ما يتردد عن نفاد الاماكن داخل الجامعات؛ عار تماما من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات مغرضة"، موضحا أن الأماكن متوفرة بالجامعات لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار ، إلى أن هناك أماكن متاحة في الجامعات والمعاهد لكل الناجحين في الثانوية العامة