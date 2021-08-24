المدير الفني لـ يد سموحة: طموحاتنا بلا حدود وفرج عامر عاشق للنجاح والتميز

قال الكابتن محمد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة، إن طموحاته مع الفريق بلا سقف وان كانت هناك خطوات لتحقيق تلك الأحلام والطموحات في ظل حالة الدعم اللامحدود التي يحظى بها الفريق من جانب المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي.

واكد محمد بسيوني أن سموحة يمتلك قوام جيد من اللاعبين يجمع بين الخبرة والشباب مشيرا إلى أن إدارة النادي نجحت في الحفاظ علي هيكل الفريق علي عكس غيرها من الأندية التي لم تستطع التصدي للأزمات المالية.

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ولفت إلى أن مجلس إدارة سموحة لم يبخل على دعم الفريق ونجح في تدعيم صفوفه ب ٨ صفقات جديدة الي جانب مجموعة من العناصر المميزة التي تم تصعيدها من فريق الشباب بالناي.



وقال "بسيوني" لدينا طموحات كبيرة في اللعب وسط الستة الكبار في الدوري وفي المرحلة التالية لذلك نطمح في المنافسة والحصول على ميدالية في مسابقة الدوري الممتاز في ظل الدعم والاستقرار المادي والاداري من جانب إدارة النادي.



وأختتم تصريحاته، موضحاً أن المهندس محمد فرج عامر شخصية تعشق التحدي والنجاح، في حين يرى الكابتن بسيوني أن قرار تعيينه مديراً فنياً قرار شجاع يدل على فكر متجدد من رئيس النادي.