فيسبوك تفكر فى إعادة ميزة مهمة إلى التطبيق بعد سنوات من إزالتها

أفادت تقارير أن شركة فيسبوك تفكر فى إعادة واحدة من أهم الميزات الخاصة بها على تطبيقها الرسمي Facebook، حيث تخطط الشركة لإعادة مكالمات الصوت والفيديو مرة أخرى على تطبيقها بعد إزالته منذ سنوات طويلة.



وبحسب موقع The Verge فإن فيسبوك تعمل على خطة من أجل إعادة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيقها Facebook، بعد إزالتها رسميا في عام 2014 ، ودمجها مع ميزات تطبيقها للمراسلة ماسنجر Messenger .

وفقا لوكالة بلومبرج فإن مكالمات الصوت والفيديو تعد من بين ميزات ماسنجر التي قدمها فيسبوك في منتجاته الأخرى مثل كاميرات فيديو Portal وسماعات الواقع الافتراضي Oculus.



ولم تؤكد الشركة ما إذا كانت تخطط لإعادة ميزات أخرى من مإسنجر إلى تطبيقها فيسبوك مثل مكالمات الصوت والفيديو أم لا، لكن مدير إدارة المنتجات في ماسنجر صرح لبلومبرج بأنه مرور الوقت سيرى المستخدمون ميزات أكثر.



وتهدف فيسبوك من إضافة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق فيسبوك مرة أخرى لتقليل عمليات التبديل بين فيسبوك وماسنجر على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الأمر الذي قد ينعكس على المستخدمين بالسلب .