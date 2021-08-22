مكافأة 4000 دولار من فيسبوك لشاب عراقى نجح في اكتشاف ثغرة خطيرة

استطاع شاب عراقي يبلغ من العمر 22 عاما اكتشاف ثغرة أمنية في فيسبوك، لتقوم شركة فيسبوك بمكافأته وتقوم بتخصيص مبلغ 4000 دولار له كمكافأة رمزية له.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية الشاب العراقي مؤمل أحمد يعمل كمبرمج كما أنه مسؤولا للأمن السيبراني بمركز الإعلام الرقمي في العراق، والذي أعلن عن مكافأة فيسبوك له.



ونجح مؤمل في اكتشاف ثغرة خطيرة في فيسبوك تسمح للهاكرز بمعرفة هوية المسئولين والمشرفين عن صفحات ومجموعات فيسبوك، وهو الأمر الذي أثر على العديد من الصفحات الكبيرة على المنصة.



وقام مؤمل بإبلاغ شركة فيسبوك باكتشافه الثغرة وتنبيه الشركة لها، مما جعل الشركة تقوم بتكريمه بوضع اسمه في لائحة الشرف الخاصة بمكتشفي الثغرات، وكذلك مكافأته بمبلغ 4000 دولار أمريكي.



وقال مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الشاب مؤمل أحمد على مكافأة من فيسبوك حيث أنه قد حصل على 6 مكافآت سابقة من الشركة خلال السنوات الماضية لقدرته على اكتشاف عدد كبير من الثغرات الأمنية.