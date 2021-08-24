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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف أندرويد وآيفون

كيف تتخلص من تتبع
كيف تتخلص من تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف أندرويد وآيفون

من المعروف أن شركة فيسبوك تقوم بتتبع دائم للمستخدمين حول العالم، لكن ربما لا يعلم الكثيرون أن فيسبوك تستطيع تحديد موقعك، بحيث تساعد التطبيق من إرسال الإعلانات الخاصة بموقعك والقريبة منك طوال الوقت، كما يمكن لـ فيسبوك تتبع موقعك، حتى عندما لا تستخدم التطبيق.

 

وبحسب صحيفة ماركا الأسبانية فى نسختها الإنجليزية، ينصح بتطبيق الإجراءات اللازمة لوقف تتبع فيسبوك لموقعك، نظرا لتاريخ فيسبوك فى استخدام بينات المستخدمين، لكن عند رغبتك فى استخدام خدمة "الأصدقاء القريبون" على التطبيق، فربما يجب تفعيل خيار الوصول للموقع فقط عند استخدام التطبيق.

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كيفية تعطيل تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف آيفون وأندرويد 

 

- ستحتاج إلى تحميل تطبيق فيسبوك على هاتفك، ثم الإنتقال إلى الإعدادات والخصوصية الخيار الموجود ضمن القائمة أعلى يسار التطبيق.

 

- قم بالنقر على الإعدادات ثم التمرير لأسفل لتجد خيار الخصوصية، ثم ستجد خيار الموقع.

 

- قم بالنقر على خيار الموقع ستجد ثلاث خيارات "استخدام الموقع أثناء استخدام التطبيق" و "السماح دائماً" و "عدم السماح"، قم بتحديد الخيار الذي تفضله.

 

- كما يمكن إيقاف تشغيل "سجل الموقع" من خلال مفتاح التبديل، حيث لن يكون التطبيق قادر على تذكر الأماكن التى قمت بزيارتها.

 

- كيفية تعطيل تتبع فيسبوك لموقعك على أجهزة الأندرويد

 

- قم بتحميل التطبيق على هاتفك، ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية.

 

- قم بالنقر على خيار الإعدادات، ثم التمرير لأسفل لتجد خيار الخصوصية.

 

قم بالنقر على خيار الموقع، وستجد خيار إعدادات الموقع الذي سيسمح لك بإيقاف تعقب الموقع من قبل فيسبوك.

 

كما يوجد خيار الموقع في الخلفية الذي سيسمح لك بإيقاف تتبع فيسبوك لموقعك حتى عند عدم إستخدامك للتطبيق.

فيسبوك تتبع هواتف آيفون هواتف اندرويد تطبيق فيسبوك

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